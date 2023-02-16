Пока что сделано полдела. Шахтер - Ренн 2:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер в Варшаве сыграл свой первый матч 1/16 финала против Ренна.

Горняки начали поединок довольно активно. После момента уже на 2-й минуте Шахтер забил в быстрой контре уже на 11-й. Пусть и не без ошибок обороны Ренна. На добивании удачно приложился Крыськив.

Ну а в самой концовке тайма Шахтер забил и второй – по ногам получил Конопля, и Бондаренко пробил хоть и не лучшим образом (Манданда почти взял), но все-таки забил. 2:0 к перерыву.

После перерыва Ренн накрутил обороты и Экамби атакой вторым темпом после углового все-таки занес мяч в сетку.

Второй тайм французы больше провели в атаках, но Шахтер все-таки удержал победу – 2:1.

Шахтер – Ренн 2:1

Голы: Крыськив (11), Бондаренко (45, пен.) - Экамби (59)

Обзор матча:

Гол Крыськива:

Гол Бондаренко:

Гол Экамби: