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Минимальный обоюдный результат. Металлист 1925 - Рух 0:0. Видеообзор поединка

Видео
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Видеообзор матча

Минимальный обоюдный результат. Металлист 1925 - Рух 0:0. Видеообзор поединка

metalist1925.com

Новина українською

В 24-м туре УПЛ Металлист 1925 принимал Рух.

Львовяне фактически весь матч играли в большинстве (Ткачук удалился уже на 6-й минуте), но так и не смогли из этого извлечь дивидендов.

Все закончилось вничью 0:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист 1925 - Рух 0:0

Удаления: Евгений Ткачук 6 - Виталий Холод 86

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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