Минимальный обоюдный результат. Металлист 1925 - Рух 0:0. Видеообзор поединка

В 24-м туре УПЛ Металлист 1925 принимал Рух.

Львовяне фактически весь матч играли в большинстве (Ткачук удалился уже на 6-й минуте), но так и не смогли из этого извлечь дивидендов.

Все закончилось вничью 0:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Металлист 1925 - Рух 0:0

Удаления: Евгений Ткачук 6 - Виталий Холод 86