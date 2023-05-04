Минимальный обоюдный результат. Металлист 1925 - Рух 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
metalist1925.com
В 24-м туре УПЛ Металлист 1925 принимал Рух.
Львовяне фактически весь матч играли в большинстве (Ткачук удалился уже на 6-й минуте), но так и не смогли из этого извлечь дивидендов.
Все закончилось вничью 0:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Удаления: Евгений Ткачук 6 - Виталий Холод 86
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