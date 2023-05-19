Шарай шикарным тандерболтом огорчил, но не остановил Шахтер. ВИДЕО

Верес в рамках 27-го тура УПЛ принимал Шахтер .

Горняки открыли счет в первом тайме, но после перерыва шальной и очень красивый удар удался Владиславу Шараю. После углового, вторым темпом положил красиво.

Этим голом Верес сравнял счет, однако Шахтер все-таки забил второй на 83-й минуте и довел дело до победы.