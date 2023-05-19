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Шарай шикарным тандерболтом огорчил, но не остановил Шахтер. ВИДЕО

Видео
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(1 голосов)

Шахтер все-таки обыграл Верес

Шарай шикарным тандерболтом огорчил, но не остановил Шахтер. ВИДЕО

Фото: НК Верес

Новина українською

Верес в рамках 27-го тура УПЛ принимал Шахтер.

Горняки открыли счет в первом тайме, но после перерыва шальной и очень красивый удар удался Владиславу Шараю. После углового, вторым темпом положил красиво.

Этим голом Верес сравнял счет, однако Шахтер все-таки забил второй на 83-й минуте и довел дело до победы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Владислав Шарай
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
19.05.2023 в 19:11
"Куля шикарним тандерболтом засмутив, але не зупинив Шахтар." Згадав одного аміго - Анатоліо Кулій.
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