Шарай шикарным тандерболтом огорчил, но не остановил Шахтер. ВИДЕО
Шахтер все-таки обыграл Верес
Фото: НК Верес
Верес в рамках 27-го тура УПЛ
Горняки открыли счет в первом тайме, но после перерыва шальной и очень красивый удар удался Владиславу Шараю. После углового, вторым темпом положил красиво.
Этим голом Верес сравнял счет, однако Шахтер все-таки забил второй на 83-й минуте и довел дело до победы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо потеряло последние шансы на зону Лигу чемпионов
- Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, названы основные цели поездки
- Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
- Скорострелы Ротаня. Колос - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexrico11 (Кривий Ріг)
19.05.2023 в 19:11
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн