Украина - Мальта 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины в Словакии провела отборочный матч Евро-2024 против Мальты.
Украинцы активно начали, но забить на старте не смогли, после чего гости подровняли игру.
Во втором тайме команда Реброва продолжала играть в атаку, но забить казалось тяжелой задачей, еще и Ярмоленко пенальти не реализовал.
Впрочем, на 70-й минуте Ярмоленко заработал второй одиннадцатиметровый, который все-таки реализовал Цыганков.
Гол: Цыганков (72, пен)
Нереализованный пенальти: Ярмоленко (52, перекладина)
Гол Цыганкова:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия
- Ребров определился с заявкой на матч против Мальты
- Легионера Динамо выгнали из расположения сборной
- Все варианты выхода на Евро-2024. Как Ребров выведет сборную на Чемпионат Европы ВИДЕО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 01:00 Прогнозы на футбол Англия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.06.2024
- 20:14 Украинские Сергей Ребров: Завтра ожидаю, что на поле будет команда, которая была во втором тайме с Северной Македонией
- 15:39 Прогнозы на футбол Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн