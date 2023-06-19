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Украина - Мальта 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Украина - Мальта 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины в Словакии провела отборочный матч Евро-2024 против Мальты.

Украинцы активно начали, но забить на старте не смогли, после чего гости подровняли игру.

Во втором тайме команда Реброва продолжала играть в атаку, но забить казалось тяжелой задачей, еще и Ярмоленко пенальти не реализовал.

Впрочем, на 70-й минуте Ярмоленко заработал второй одиннадцатиметровый, который все-таки реализовал Цыганков.

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков (72, пен)

Нереализованный пенальти: Ярмоленко (52, перекладина)

Гол Цыганкова:

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В статье: Украина Мальта
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