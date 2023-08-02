"Матвиенко – м**ак"! Болельщики Вереса, которых оказалось много на трибунах, осудили странный гол хавбека Шахтера. ВИДЕО

"Шахтер" в матче 2-го тура УПЛ сыграл выездной матч против "Вереса", поединок закончился вничью 1:1 .

Не обошлось в матче и без скандала – в концовке первого тайма хавбек "горняков" Николай Матвиенко забил странный гол со штрафного. Пока ровенчане апеллировали и строили стенку, Матвиенко просто катнул мяч в ворота. Арбитр Шандор вроде бы изначально показывал на свисток, при этом перекрыв обзор вратарю, но взятие ворот засчитал.

Болельщикам "Вереса", которых на трибунах оказалось на удивление много, такой гол игрока не понравился.

"Матвиенко – м**ак", такую речевку запустили трибуну после гола.

Гол Матвиенко:

Реакция трибун: