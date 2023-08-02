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  3. "Матвиенко – м**ак"! Болельщики Вереса, которых оказалось много на трибунах, осудили странный гол хавбека Шахтера. ВИДЕО
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"Матвиенко – м**ак"! Болельщики Вереса, которых оказалось много на трибунах, осудили странный гол хавбека Шахтера. ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

Матч закончился вничью 1:1

"Матвиенко – м**ак"! Болельщики Вереса, которых оказалось много на трибунах, осудили странный гол хавбека Шахтера. ВИДЕО

instagram.com/veres.club

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"Шахтер" в матче 2-го тура УПЛ сыграл выездной матч против "Вереса", поединок закончился вничью 1:1.

Не обошлось в матче и без скандала – в концовке первого тайма хавбек "горняков" Николай Матвиенко забил странный гол со штрафного. Пока ровенчане апеллировали и строили стенку, Матвиенко просто катнул мяч в ворота. Арбитр Шандор вроде бы изначально показывал на свисток, при этом перекрыв обзор вратарю, но взятие ворот засчитал.

Болельщикам "Вереса", которых на трибунах оказалось на удивление много, такой гол игрока не понравился.

"Матвиенко – м**ак", такую речевку запустили трибуну после гола.

Гол Матвиенко:

Реакция трибун:

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Николай Матвиенко
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Комментарии (7)
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Виктор 2209 (Мехико)
02.08.2023 в 19:55
Акционеры))))
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
02.08.2023 в 19:44
А звідти стільки довбойобів на трибунах? Як що грають без вболівальників ( про акціонерів це брехня). А по друге як що не було б цого голу зі штрафного то не було и вилучення, бо рефері зовсім поплив, і в другому таймі Шахтар дійсно розтрощив Верес
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+2
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
02.08.2023 в 19:32
Що у Матвієнка кумир Луїс Андріано "Норшеландський"? Ну і суддя той ще клоун.
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+3
0
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 20:00
написала вонючая динамовская подстилка.
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
02.08.2023 в 19:21
Гол Матвиенко,красная карточка Бондаренко это всё частные случаи.А вот игры нет и такое впечатление,что команда неуправляема.Выйти на второй тайм с единой мыслью сохранить счёт это нонсенс.Да простят меня болелы Вереса но былой Шахтёр и в семером бы обыграл бы этот Верес.Больно смотреть на такую деградацию команды!
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+2
-1
Siren05 (Мариуполь)
02.08.2023 в 19:46
Непонятный гол Матвиенко, а затем судья, чувствуя свою вину, дал непонятную красную карточку, которая едва тянула на жёлтую. Но, согласен, игра ШД - это жах! Чемпион УПЛ выглядел жалобно, как будто у него удалили полкоманды. Пока игры у ШД нет, иногда какие-то моменты появляются, но это всё не то, не то.
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
02.08.2023 в 19:53
Пристально наблюдаю за Очередько. Он у нас в Мариуполе сверкал и был самым перспективным молодым игроком. И в молодёжке был капитаном и её лидером. Правда много игр пропускал из-за травм. Сейчас он явно сдал, куда-то пропала его техника и созидательная игра, которой он тогда славился. Сейчас его фишка - постоянные стыки с соперником, фолы и корявая обработка мяча. Очень жаль за него. Всё же надеюсь на его прогесс
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0
0

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