Первая победа Пушича в Украине. Виктория - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Новый главный тренер "Шахтера" Марио Пушич провел свой первый матч в Украина – его команда в 1/4 финала кубка Украины без особых проблем вынесла перволиговскую "Викторию" 3:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Назарина (17), Зубков (20), Ракицький (90+1)
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