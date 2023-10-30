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Первая победа Пушича в Украине. Виктория - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

Видео
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Видеообзор поединка

Первая победа Пушича в Украине. Виктория - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Марио Пушич провел свой первый матч в Украина – его команда в 1/4 финала кубка Украины без особых проблем вынесла перволиговскую "Викторию" 3:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Виктория" - "Шахтер" 0:3

Голы: Назарина (17), Зубков (20), Ракицький (90+1)

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы)
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