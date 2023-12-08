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Вставить палки в колеса. Полесье - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Вставить палки в колеса. Полесье - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 17-м туре УПЛ "Полесье" принимало "Днепр-1".

Обе команды по итогам матча могли претендовать на первую строчку в турнирной таблице, однако подставили подножки друг другу – поединок закончился вничью 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре..

"Полесье" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Тейлор 62 - Филиппов 49

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