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Футбольный прогноз на 2024-й год. Сборная на ЕВРО! Провал Шевченко / Судьба Довбика, Цыганкова и Судакова. ВИДЕО

Видео

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Футбольный прогноз на 2024-й год. Сборная на ЕВРО! Провал Шевченко / Судьба Довбика, Цыганкова и Судакова. ВИДЕО

Скріншот з відео

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Что нас ждет в футбольном 2024 году? Прогнозируем год для украинского футбола: что ждет Шевченко на посту президента УАФ, кто станет чемпионом УПЛ-2024, когда перейдет Судаков и кто будет главным тренером Динамо в течение года. Эти и другие прогнозы в новом видео.

  • 00:00 Прогнозируем футбольный 2024 год
  • 00:40 Кто будет чемпионом УПЛ-2024?
  • 02:25 Тренер Динамо в 2024 году
  • 03:22 Сборная выйдет на ЕВРО?
  • 05:14 Следующий громкий трансфер Шахтера
  • 06:47 Будущее Довбика и Цыганкова
  • 08:28 Что ждет Шевченко в УАФ?

Смотрите на видео.

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Андрей Шевченко Артем Довбик Георгий Судаков
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Источник:
YouTube
Опубликовал: UA-Футбол
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