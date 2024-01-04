Футбольный прогноз на 2024-й год. Сборная на ЕВРО! Провал Шевченко / Судьба Довбика, Цыганкова и Судакова. ВИДЕО

Что нас ждет в футбольном 2024 году? Прогнозируем год для украинского футбола: что ждет Шевченко на посту президента УАФ, кто станет чемпионом УПЛ-2024, когда перейдет Судаков и кто будет главным тренером Динамо в течение года. Эти и другие прогнозы в новом видео.

00:00 Прогнозируем футбольный 2024 год

00:40 Кто будет чемпионом УПЛ-2024?

02:25 Тренер Динамо в 2024 году

03:22 Сборная выйдет на ЕВРО?

05:14 Следующий громкий трансфер Шахтера

06:47 Будущее Довбика и Цыганкова

08:28 Что ждет Шевченко в УАФ?

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