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Закономерный результат. Динамо - Левски 0:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Закономерный результат. Динамо - Левски 0:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января "Динамо" провело свой 4-й спарринг на зимних сборах в Турции. Киевляне провели матч с болгарским "Левски", который сейчас тренирует хорошо знакомый украинским болельщикам Николай Костов.

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Подопечные Шовковского в этом матче выглядели откровенно пресно, почти не создавали моментов и закономерно проиграли.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Левски" 0:1

Гол: Галчев (23)

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2024 в 19:59
3 проиграть 1 выиграть --молодцы догоняете ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.02.2024 в 19:59
3 проиграть 1 выиграть --молодцы догоняете ЧО
Ответить
0
0

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