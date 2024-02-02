Закономерный результат. Динамо - Левски 0:1. Видео голов и обзор матча

2 января "Динамо" провело свой 4-й спарринг на зимних сборах в Турции. Киевляне провели матч с болгарским "Левски", который сейчас тренирует хорошо знакомый украинским болельщикам Николай Костов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подопечные Шовковского в этом матче выглядели откровенно пресно, почти не создавали моментов и закономерно проиграли.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Левски" 0:1

Гол: Галчев (23)