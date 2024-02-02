Закономерный результат. Динамо - Левски 0:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
2 января "Динамо" провело свой 4-й спарринг на зимних сборах в Турции. Киевляне провели матч с болгарским "Левски", который сейчас тренирует хорошо знакомый украинским болельщикам Николай Костов.
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Подопечные Шовковского в этом матче выглядели откровенно пресно, почти не создавали моментов и закономерно проиграли.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Галчев (23)
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2024 в 19:59
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