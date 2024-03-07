  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО
В тренде

Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО

Видео
Обновлено

Креатив от криворожцев

Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" потроллил "Шахтер" за матч 19-го тура УПЛ, в котором "горняки" победили со счетом 5:2.

Поводом для троллинга стал эпизод с якобы травмой хавбека "горняков" Александра Зубкова. Напомним, что полузащитник "Шахтера" очутился на газоне после фола, однако быстро вскочил и продолжил игру, после того как гости быстро разыграли мяч и забили гол.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Этот эпизод матча стал поводом для дискуссий среди болельщиков, ну а "Кривбасс" скреативил видео, которое залил на ТикТок.

@fc_kryvbas Чудотворний гол Коиськіва! Неймовірне зцілення від гравця @FC Shakhtar Дивись до кінця! #ШахтарКривбас #Криськів #Гол #Зубков #футбол #ФККривбас #Дібанго #fairplay #помазаніє #алілуя #чеснагра ♬ оригінальний звук - ФК КРИВБАС \\\\\\ FC KRYVBAS
По теме
yellow-arrow
Уверенная победа луганчан. Заря - Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Матч тура выдался на славу. Шахтер - Кривбасс 5:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Никто на победу не наиграл. Александрия - Заря 0:0. Видеообзор матча
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dmitpan88 (Krivoy Rog)
07.03.2024 в 21:09
Это все до одного места-главное шахта 3 очка взяла...ЕЩЕ неизвестно какими они могут стать-может и золотыми...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
dmitpan88 (Krivoy Rog)
07.03.2024 в 21:09
Это все до одного места-главное шахта 3 очка взяла...ЕЩЕ неизвестно какими они могут стать-может и золотыми...
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
07.03.2024 в 21:07
Та про кого ви говорите? Про шахтер, то краще вже писати про якихось мамбу- а мамбу , ніж про цей шахтер.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
07.03.2024 в 20:57
Смеялся 2 часа без перерыва, это гениально!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости