Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО

" Кривбасс " потроллил "Шахтер" за матч 19-го тура УПЛ, в котором "горняки" победили со счетом 5:2.

Поводом для троллинга стал эпизод с якобы травмой хавбека "горняков" Александра Зубкова. Напомним, что полузащитник "Шахтера" очутился на газоне после фола, однако быстро вскочил и продолжил игру, после того как гости быстро разыграли мяч и забили гол.

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Этот эпизод матча стал поводом для дискуссий среди болельщиков, ну а "Кривбасс" скреативил видео, которое залил на ТикТок.