Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО
Креатив от криворожцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"
Поводом для троллинга стал эпизод с якобы травмой хавбека "горняков" Александра Зубкова. Напомним, что полузащитник "Шахтера" очутился на газоне после фола, однако быстро вскочил и продолжил игру, после того как гости быстро разыграли мяч и забили гол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Этот эпизод матча стал поводом для дискуссий среди болельщиков, ну а "Кривбасс" скреативил видео, которое залил на ТикТок.
@fc_kryvbas Чудотворний гол Коиськіва! Неймовірне зцілення від гравця @FC Shakhtar Дивись до кінця! #ШахтарКривбас #Криськів #Гол #Зубков #футбол #ФККривбас #Дібанго #fairplay #помазаніє #алілуя #чеснагра ♬ оригінальний звук - ФК КРИВБАС \\\\\\ FC KRYVBAS
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dmitpan88 (Krivoy Rog)
07.03.2024 в 21:09
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Старт матча Верес – Динамо перенесли из-за воздушной тревоги. Известно новое время начала поединка
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Никто на победу не наиграл. Александрия - Заря 0:0. Видеообзор матча
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3