С пенальти на последних минутах. Рух - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Программу 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Рух" принимал ЛНЗ.

Игра была упорной и все решилось уже в компенсированное время и с пенальти, который заработал "Рух".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - ЛНЗ 1:0

Гол: Притула 90+5 (пенальти)

Удаление: Бар 90+3.