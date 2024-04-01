С пенальти на последних минутах. Рух - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
fcrukh.com
Программу 22-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Рух" принимал ЛНЗ.
Игра была упорной и все решилось уже в компенсированное время и с пенальти, который заработал "Рух".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Притула 90+5 (пенальти)
Удаление: Бар 90+3.
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