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Кубковый бенефис Судакова. Шахтер - Черноморец 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Кубковый бенефис Судакова. Шахтер - Черноморец 4:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Шахтер" во Львове принимал "Черноморец".

"Моряки" пробовали упираться, однако сегодня в ударе был Судаков, который сделал дубль и отдал ассист.

Итоговый счет 4:1 вывел "Шахтер" в финал. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Черноморец" 4:1

Голы: Сикан 12, Бондаренко 44 (пенальти), Судаков 52, 79 - Штогрин 18

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