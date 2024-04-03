Кубковый бенефис Судакова. Шахтер - Черноморец 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
3 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Шахтер" во Львове принимал "Черноморец".
"Моряки" пробовали упираться, однако сегодня в ударе был Судаков, который сделал дубль и отдал ассист.
Итоговый счет 4:1 вывел "Шахтер" в финал. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сикан 12, Бондаренко 44 (пенальти), Судаков 52, 79 - Штогрин 18
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