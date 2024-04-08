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Минус еще один претендент? Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Минус еще один претендент? Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fckryvbas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 23-м туре УПЛ "Кривбасс" принимал "Ворсклу".

При некотором преимуществе хозяев, которые открыли счет, полтавчане сумели отыграться и вполне уверенно довели игру до ничьей.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30

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