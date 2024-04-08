Минус еще один претендент? Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/fckryvbas
В 23-м туре УПЛ "Кривбасс" принимал "Ворсклу".
При некотором преимуществе хозяев, которые открыли счет, полтавчане сумели отыграться и вполне уверенно довели игру до ничьей.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Соса (пенальти) 22 - Степанюк 30
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист: Жирона предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях
- УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
- Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Внезапно. Динамо – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн