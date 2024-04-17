Аутсайдер заставил фаворита понервничать. Минай – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

В среду, 17 апреля, состоялась доигровка скандального матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо".

Несмотря на статус хозяев закарпатской команды, игра проходила в Киеве.

Несмотря на уверенную игру киевлян в первом тайме (два забитых гола), после перерыва "Минай" вернулся в игру, отыграл один гол и заставил понервничать "Динамо".

В итоге, все закончилось со счетом 3:1 в пользу "Динамо", и как это было, смотрите в нашем видеообзщоре.

"Минай" – "Динамо" 1:3

Голы: Кораблин 48 – Буяльский 4, Немчанинов 28 (авт.), Волошин 86