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Днепр-1 - в еврокубки вместе с Parimatch

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Днепр-1 - в еврокубки вместе с Parimatch

Париматч

Новина українською

Впервые в истории СК "Днепр-1" получил титульного спонсора, им стал всемирно известный бренд Parimatch, который уже много лет занимается популяризацией спорта в Украине. Тем самым СК "Днепр-1" вошел в пул, который объединяет 9 клубов Премьер-лиги.

Сотрудничество Parimatch и СК "Днепр-1" будет предусматривать развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды. Деятельность бренда и клуба будет направлена ​​на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. Уже запланировано несколько акций, которые обязательно понравятся болельщикам и продемонстрируют яркие изменения в деятельности клуба.

О начале сотрудничества с Parimatch было объявлено на "Днепр-Арене", где клуб организовал для болельщиков футбольный праздник. Ведь хоть после длительной летней паузы чемпионат Украины и возвращается, но согласно календарю, два первых тура СК "Днепр-1" проведет на выезде. Поэтому фанатам днепрян дали возможность раньше открыть сезон.

Вадим Мисюра, директор по связям с общественностью Parimatch: "Днепр - большой футбольный город, где болельщики привыкли к игре высокого уровня. Очень рад, что теперь мы будем одной командой. Вместе с клубом мы приложим максимум усилий, чтобы подарить фанатам только приятные впечатления и эмоции от футбола. "Днепр-1" - уже девятый клуб высшего дивизиона среди наших партнеров. Это часть стратегии устойчивого развития украинского спорта от Parimatch".

В этом сотрудничестве сошлись два амбициозных партнера. Так, "Днепр-1" в следующем сезоне ставит целью попадание в еврокубки.

- Команде поставлена ​​задача - попасть в еврокубки, - отметил почетный президент клуба Юрий Береза. - Какое именно место она займет, это уже другой вопрос. А относительно максимальных целей... Лично я мечтаю о чемпионстве, но будем реалистами. Перед началом сезона любой скажет о желании выиграть чемпионат и Кубок Украины. Так и должно быть.

Все желающие смогли не только увидеть команду, но и посмотреть на тренировку футболистов, в том числе новичков, которых болельщикам представили вместе с новой формой.

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Состав "Днепра-1" в преддверии сезона пополнили голкиперы Евгений Паст и Валентин Кожокару, защитники Валерий Лучкевич, Никита Кравченко, полузащитники Невен Джурасек, форвард Назарий Русин. А они, в свою очередь, представили новый дизайн формы "Днепра-1". Основным цветом в сезоне 2021/22 останется синий, а резервный комплект формы будет желтый.

- Новички сразу очень быстро влились в коллектив и нашли общий язык с нами, ветеранами, - говорит капитан команды Сергей Логинов.

Также было объявлено о старте продаж абонементов на домашние матчи "Днепра-1" в сезоне 2021/22. Первая игра на "Днепр-Арене" состоится в августе, поэтому у болельщиков есть время выбрать удобное место. Это выгодно - владельцы абонементов экономят 20% розничных билетов.

В завершение праздника болельщики получили подарки в виде мячей, которые полетели прямо на трибуны. А еще они очень долго не отпускали игроков и главного тренера Игора Йовичевича, фотографируясь и собирая автографы.

Днепр-1 - в еврокубки вместе с Parimatch - изображение 2

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В статье: СК Днепр-1 ПариМатч
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
22.07.2021 в 17:40
В добрый путь ,но для ЛЕ ,по моему ,нужно еще лучше усилить команду уже в этом переходном окне..т.к. уход Дугласа и Тейлора нужно компенисовать более качаственно.. А так на твердого середняка тянем..а не 3-ю силу врядли.
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