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IEM Katowice – начинаются решающие матчи! Какие шансы NAVI в четвертьфинале турнира в Польше?
Держим кулаки за наших ребят
Паріматч
На Spodek Арене sold-out – билеты на решающие дни IEM Katowice 2023 раскуплены полностью! Сегодня начинается play-off стадия ежегодного турнира от ESL в Польше, на котором 24 команды разыгрывают призовой фонд в $1,000,000.
Для NAVI групповой этап турнира, несмотря на надежды самих игроков, закончился бескомпромиссным поражением в матче против G2. Так что черно-желтые начнут этап Play-off со стадии четвертьфиналов и сегодня в 16:30 встретятся с Outsiders.
Несмотря на не очень сильную форму черно-желтых, аналитики Parimatch Ukraine оценивают вероятность победы NAVI в 60% и дают кэф 1,58. В свою очередь вероятность победы Аутсайдеров составляет 40%. Победитель сегодняшнего матча завтра встретится в полуфинале с Heroic.
Также сегодня в 20:00 состоится встреча Vitality с Liquid, во время которой выяснится противник G2 на этапе полуфинала турнира.
Гранд-финал IEM Katowice 2023 начнется в воскресенье, 12 февраля в 17:00. Победитель турнира получит 400 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2023. Делай свой прогноз, кто станет сильнейшим и заряжай на IEM Katowice вместе с Parimatch Ukraine!
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