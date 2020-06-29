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Natus Vincere - чемпион WePlay! Clutch Island

CS:GO
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"Рожденные побеждать" заработали 15 000 долларов и получили 2000 рейтинговых очков

Natus Vincere - чемпион WePlay! Clutch Island
Новина українською

В период с 16 по 28 июня проходил онлайн-турнир по СS:GO - WePlay! Clutch Island. 13 команд разыгрывали между собой 50 000 долларов, а также рейтинговые баллы, которые необходимы для попадания на мейджор - ESL One Rio 2020.

Сегодня в решающем матче соревнования команда украинской организации Natus Vincere обыграла Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "рожденных побеждать" со счетом 2:0.

  • 1 место: Natus Vincere — 15 тыс. долларов и 2 000 очков RMR;
  • 2 место: Team Spirit — 10 тыс. долларов и 1 850 очков RMR;
  • 3 место: Virtus.pro — 6 тыс. долларов и 1 750 очков RMR;
  • 4 место: Nemiga Gaming — 5 тыс. долларов и 1 625 очков RMR.

Таким образом, NaVi стали чемпионом WePlay! Clutch Island, заработали 15 000 долларов, а также получили 2000 рейтинговых очков в системе Valve, которые серьезно продвинули команду в борьбе за попадание на мейджор.

На пути к гранд-финалу, в плей-офф верхней сетки Natus Vincere прошли Nemiga Gaming и Virtus.pro.

Запись финального поединка между Natus Vincere и Team Spirit (начало в 7:06:20)

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В статье: Natus Vincere
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