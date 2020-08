NaVi не вышли в плей-офф ESL One Cologne 2020 Online

В период с 18 по 30 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 325 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

В матче группы А команда украинской организации Natus Vincere проиграла Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2:

9:16 на Overpass (запись карты по ссылке);

(запись карты по ссылке); 3:16 на Train (запись карты по ссылке).

Из-за этого поражения "рожденные побеждать" покинули турнир - NaVi заняли 9-12 место и заработали 4 500 долларов. В свою очередь NiP прошли в плей-офф соревнования. Ранее в этап матчей на вылет вышли Complexity Gaming, Sprout, Astralis и G2 Esports.