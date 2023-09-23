S1mple: Профессиональным игрокам в СЅ нужно смотреть много матчей, даже если это игры Tier-2 или Tier-3

Игрок команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет того, должны ли профессиональные киберспортсмены смотреть матчи других команд.

"Для игроков очень важно смотреть много матчей. Даже если это фиговые матчи Tier-2 или Tier-3 команд (прим. - то есть команды низших дивизионов). Ты можешь посмотреть и заметить что-то интересное для себя. Например, какой-то новый смоук или какую-то другую разброску гранат. Безусловно, это не вызывает какого-то восхищения. Однако ты все равно можешь посмотреть разброс, узнать его цель.