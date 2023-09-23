  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. S1mple: Профессиональным игрокам в СЅ нужно смотреть много матчей, даже если это игры Tier-2 или Tier-3
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

S1mple: Профессиональным игрокам в СЅ нужно смотреть много матчей, даже если это игры Tier-2 или Tier-3

Counter-Strike
(1 голосов)

Александр считает, что быть лучшим - очень сложно

S1mple: Профессиональным игрокам в СЅ нужно смотреть много матчей, даже если это игры Tier-2 или Tier-3

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською

Игрок команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет того, должны ли профессиональные киберспортсмены смотреть матчи других команд.

"Для игроков очень важно смотреть много матчей. Даже если это фиговые матчи Tier-2 или Tier-3 команд (прим. - то есть команды низших дивизионов). Ты можешь посмотреть и заметить что-то интересное для себя. Например, какой-то новый смоук или какую-то другую разброску гранат.

Безусловно, это не вызывает какого-то восхищения. Однако ты все равно можешь посмотреть разброс, узнать его цель.

Читайте такжеS1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости

Это особенно касается новых картах. Таких как Anubis или Ancient. Раньше на турнирах никто не играл на картах Ancient или Anubis. Но сейчас же все по-другому. Это действительно может сработать.

Нужно уделять все свое время делу, в котором ты хочешь быть лучшим или одним из лучших. Быть лучшим - это очень сложно, а одним из лучших - очень легко. Нет разницы в чем, в Counter-Strike или в другой сфере", - рассказал снайпер NaVi.

По теме
yellow-arrow
Стало известно расписание турниров от ESL по Counter-Strike на 2024-й год
yellow-arrow
Средняя продолжительность матчей в CS2 сократилась на 6 минут
yellow-arrow
S1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Talking Counter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде