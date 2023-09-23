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S1mple: Профессиональным игрокам в СЅ нужно смотреть много матчей, даже если это игры Tier-2 или Tier-3
Александр считает, что быть лучшим - очень сложно
Photo by Michal Konkol via BLAST
Игрок команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет того, должны ли профессиональные киберспортсмены смотреть матчи других команд.
"Для игроков очень важно смотреть много матчей. Даже если это фиговые матчи Tier-2 или Tier-3 команд (прим. - то есть команды низших дивизионов). Ты можешь посмотреть и заметить что-то интересное для себя. Например, какой-то новый смоук или какую-то другую разброску гранат.
Безусловно, это не вызывает какого-то восхищения. Однако ты все равно можешь посмотреть разброс, узнать его цель.
Это особенно касается новых картах. Таких как Anubis или Ancient. Раньше на турнирах никто не играл на картах Ancient или Anubis. Но сейчас же все по-другому. Это действительно может сработать.
Нужно уделять все свое время делу, в котором ты хочешь быть лучшим или одним из лучших. Быть лучшим - это очень сложно, а одним из лучших - очень легко. Нет разницы в чем, в Counter-Strike или в другой сфере", - рассказал снайпер NaVi.
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