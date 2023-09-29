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Monte вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18
Выбили из турнира лидера мирового рейтинга Vitality
HLTV.org
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Вчера прошел поединок 1/4 между украинской командой Monte и Team Vitality. В итоге наши ребята одержали уверенную победу со счетом 2:0 (16:11 на Anubis и 16:14 на Nuke).
Таким образом, команда Виктора "somedieyoung" Оруджева прошла в полуфинал турнира. В свою очередь, коллектив Дана "apEX" Мадесклера занял 5-8 место и заработал в качестве призовых 35 тысяч долларов.
Примечательно, что Vitality на данный момент является лидером
Запись поединка между Monte и Team Vitality
Map 1 - Anubis
Map 2 - Nuke
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