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S1mple: MOUZ играли намного лучше как команда
Александр поделился мыслями на счет проигранного финала
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Вчера в гранд-финале ESL Pro League Season 18 украинская команда Natus Vincere
Снайпер "рожденных побеждать" Александр "s1mple" Костылев прокомментировал поражение от "мышек".
"0-3 против MOUZ. Поздравляю MOUZ. Они точно играли намного лучше как команда. Увидимся в следующей игре", - написал Александр в своем твиттере.
Напомним, NaVi заняли второе место на турнире и заработали в качестве призовых 90 тысяч долларов. Примечательно, что до гранд-финала Natus Vincere не проиграли ни одной карты на турнире и заканчивали все поединки со счетом 2:0.
В свою очередь другая украинская команда
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