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S1mple: MOUZ играли намного лучше как команда

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Александр поделился мыслями на счет проигранного финала

S1mple: MOUZ играли намного лучше как команда

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Вчера в гранд-финале ESL Pro League Season 18 украинская команда Natus Vincere проиграла MOUZ со счетом 0:3.

Снайпер "рожденных побеждать" Александр "s1mple" Костылев прокомментировал поражение от "мышек".

"0-3 против MOUZ. Поздравляю MOUZ. Они точно играли намного лучше как команда. Увидимся в следующей игре", - написал Александр в своем твиттере.

Напомним, NaVi заняли второе место на турнире и заработали в качестве призовых 90 тысяч долларов. Примечательно, что до гранд-финала Natus Vincere не проиграли ни одной карты на турнире и заканчивали все поединки со счетом 2:0.

В свою очередь другая украинская команда Monte заняла 3-4 место.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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Источник:
Twitter @s1mpleO

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