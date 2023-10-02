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Monte поднялись на 7-е место в рейтинге ESL
NaVi заработали повышение на 6-ю позицию
Twitter ESL Counter-Strike
Киберспортивная организация ESL опубликовала обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
Украинские команды Monte и Natus Vincere попали в ТОП-10 списка. На данный момент они являются соседями по рейтингу.
Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялся на одну позицию в рейтинге, тогда как команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) сделала большой скачок с 11-го на 7-е место.
Команды получили повышение в рейтинге, благодаря успехам на ESL Pro League Season 18. Напомним, NaVi стали
Рейтинг ESL (в скобках указано первое место команды):
- 1. Team Vitality – 1955
- 2(3). ENCE – 1825
- 3(2). G2 Esports – 1744
- 4(12). MOUZ – 1406
- 5(4). Heroic – 1204
- 6(7). NaVi – 1191
- 7(11). Monte – 725
- 8. Astralis – 530
- 9(5). Cloud9 – 525
- 10(9). FaZe Clan – 483
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