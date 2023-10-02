Monte поднялись на 7-е место в рейтинге ESL

Киберспортивная организация ESL опубликовала обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere попали в ТОП-10 списка. На данный момент они являются соседями по рейтингу.

Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялся на одну позицию в рейтинге, тогда как команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) сделала большой скачок с 11-го на 7-е место.

Команды получили повышение в рейтинге, благодаря успехам на ESL Pro League Season 18. Напомним, NaVi стали серебряными призерами на турнире. В свою очередь другая украинская команда Monte заняла 3-4 место .

Рейтинг ESL (в скобках указано первое место команды):