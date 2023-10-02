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Monte поднялись на 7-е место в рейтинге ESL

Counter-Strike
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NaVi заработали повышение на 6-ю позицию

Monte поднялись на 7-е место в рейтинге ESL

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Новина українською

Киберспортивная организация ESL опубликовала обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere попали в ТОП-10 списка. На данный момент они являются соседями по рейтингу.

Коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялся на одну позицию в рейтинге, тогда как команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) сделала большой скачок с 11-го на 7-е место.

Команды получили повышение в рейтинге, благодаря успехам на ESL Pro League Season 18. Напомним, NaVi стали серебряными призерами на турнире. В свою очередь другая украинская команда Monte заняла 3-4 место.

Рейтинг ESL (в скобках указано первое место команды):

  • 1. Team Vitality – 1955
  • 2(3). ENCE – 1825
  • 3(2). G2 Esports – 1744
  • 4(12). MOUZ – 1406
  • 5(4). Heroic – 1204
  • 6(7). NaVi – 1191
  • 7(11). Monte – 725
  • 8. Astralis – 530
  • 9(5). Cloud9 – 525
  • 10(9). FaZe Clan – 483
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В статье: киберспорт
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