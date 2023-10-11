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Расписание крупных турниров по Counter-Strike на конец 2023-го года
В новой CS2
Киберспортивный портал HLTV опубликовал расписание LAN-турниров по CS2, которые еще пройдут в текущем году.
Первым крупным соревнованием станет IEM Sydney. На турнире примут участие две украинские команды Natus Vincere и Monte.
Расписание турниров на конец 2023-го года:
- IEM Sydney - 16-22 жовтня;
- CS2 Asia Championships - 8-12 листопада;
- Hussar Cup - 8-12 листопада;
- FiReLEAGUE Global Finals - 8-12 листопада;
- BLAST Fall Final - 22-26 листопада;
- ESL Challenger Jönköping - 24-26 листопада;
- Elisa Masters Espoo - 29 листопада - 3 грудня;
- ESL Impact S4 Finals - 8-10 грудня;
- BLAST World Final - 13-17 грудня;
- ESL Challenger Atlanta - 15-17 грудня.
????????️ Less than a week left before the first notable CS2 LAN, but there are not too many left this year— HLTV.org (@HLTVorg) October 10, 2023
Which one are you looking forward to the most? pic.twitter.com/v4Wjnf4adL
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