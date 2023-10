Расписание крупных турниров по Counter-Strike на конец 2023-го года

Киберспортивный портал HLTV опубликовал расписание LAN-турниров по CS2, которые еще пройдут в текущем году.

Первым крупным соревнованием станет IEM Sydney. На турнире примут участие две украинские команды Natus Vincere и Monte.

Расписание турниров на конец 2023-го года:

????????️ Less than a week left before the first notable CS2 LAN, but there are not too many left this year



Which one are you looking forward to the most? pic.twitter.com/v4Wjnf4adL