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Расписание крупных турниров по Counter-Strike на конец 2023-го года

Counter-Strike
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Расписание крупных турниров по Counter-Strike на конец 2023-го года

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал расписание LAN-турниров по CS2, которые еще пройдут в текущем году.

Первым крупным соревнованием станет IEM Sydney. На турнире примут участие две украинские команды Natus Vincere и Monte.

Расписание турниров на конец 2023-го года:

  • IEM Sydney - 16-22 жовтня;
  • CS2 Asia Championships - 8-12 листопада;
  • Hussar Cup - 8-12 листопада;
  • FiReLEAGUE Global Finals - 8-12 листопада;
  • BLAST Fall Final - 22-26 листопада;
  • ESL Challenger Jönköping - 24-26 листопада;
  • Elisa Masters Espoo - 29 листопада - 3 грудня;
  • ESL Impact S4 Finals - 8-10 грудня;
  • BLAST World Final - 13-17 грудня;
  • ESL Challenger Atlanta - 15-17 грудня.
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В статье: киберспорт Natus Vincere Monte
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