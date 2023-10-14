Monte прибыли в Сидней на IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Ранее была информация, что команда украинского киберспортивного клуба Monte может не попасть на соревнования в Австралии.

Однако позже выяснилось, что все же Monte пересекли границу и сыграют на IEM Sydney 2023. Об этом рассказал тренер Monte Сергей "lmbt" Бежанов.

"Обещал выложить видео и раскрыть детали, как это было. Все вы видели новость с постом, где мы могли пропустить турнир. Мы обратились за помощью к вам фанатов, и вы откликнулись. Я очень благодарен добрым людям за помощь. В этом видео вы увидите некоторые вещи, которые были за кадром. Поэтому за 48 часов в моей машине не было мотора и она была полностью разобрана. Также у нас еще не было разрешения, но мы верили, что все будет хорошо. Я очень благодарю аж 3 сервиса, которые сделали невозможное - возможным безошибочно.

Читайте также NaVi и Monte узнали своих соперников на первом турнире по CS2