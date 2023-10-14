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Monte прибыли в Сидней на IEM Sydney 2023

Counter-Strike
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Было много трудностей

Monte прибыли в Сидней на IEM Sydney 2023

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Ранее была информация, что команда украинского киберспортивного клуба Monte может не попасть на соревнования в Австралии.

Однако позже выяснилось, что все же Monte пересекли границу и сыграют на IEM Sydney 2023. Об этом рассказал тренер Monte Сергей "lmbt" Бежанов.

"Обещал выложить видео и раскрыть детали, как это было. Все вы видели новость с постом, где мы могли пропустить турнир. Мы обратились за помощью к вам фанатов, и вы откликнулись. Я очень благодарен добрым людям за помощь. В этом видео вы увидите некоторые вещи, которые были за кадром.

Поэтому за 48 часов в моей машине не было мотора и она была полностью разобрана. Также у нас еще не было разрешения, но мы верили, что все будет хорошо. Я очень благодарю аж 3 сервиса, которые сделали невозможное - возможным безошибочно.

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Мы выехали в 5 утра из Киева в сторону границы и ждали весь день разрешение. От дома до отеля в Варшаве путь занял 24 часа. Далее у меня персонально было 4 часа на поспать, потому что утром надо было еще успеть по некоторым делам перед вылетом.

Сам перелет не очень тяжелый и занял примерно 30 часов от отеля в Варшаве до отеля в Сиднее. Это не пост траура - это пост, чтобы показать вам с какими обстоятельствами мне пришлось столкнуться по дороге сюда. Спасибо всем и каждому", - написал в своем телеграме тренер Monte.

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В статье: киберспорт Monte
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