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Monte прибыли в Сидней на IEM Sydney 2023
Было много трудностей
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.
Ранее была информация, что команда украинского киберспортивного клуба Monte может не попасть на соревнования в Австралии.
Однако позже выяснилось, что все же Monte пересекли границу и сыграют на IEM Sydney 2023. Об этом рассказал тренер Monte Сергей "lmbt" Бежанов.
"Обещал выложить видео и раскрыть детали, как это было. Все вы видели новость с постом, где мы могли пропустить турнир. Мы обратились за помощью к вам фанатов, и вы откликнулись. Я очень благодарен добрым людям за помощь. В этом видео вы увидите некоторые вещи, которые были за кадром.
Поэтому за 48 часов в моей машине не было мотора и она была полностью разобрана. Также у нас еще не было разрешения, но мы верили, что все будет хорошо. Я очень благодарю аж 3 сервиса, которые сделали невозможное - возможным безошибочно.
Мы выехали в 5 утра из Киева в сторону границы и ждали весь день разрешение. От дома до отеля в Варшаве путь занял 24 часа. Далее у меня персонально было 4 часа на поспать, потому что утром надо было еще успеть по некоторым делам перед вылетом.
Сам перелет не очень тяжелый и занял примерно 30 часов от отеля в Варшаве до отеля в Сиднее. Это не пост траура - это пост, чтобы показать вам с какими обстоятельствами мне пришлось столкнуться по дороге сюда. Спасибо всем и каждому", - написал в своем телеграме тренер Monte.
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