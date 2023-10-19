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Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой
Sdy об игре команды на IEM Sydney 2023
HLTV
В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Вчера украинская команда Monte в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte
Капитан Monte Виктор "sdy" Оруджев прокомментировал это поражение.
"На тильте (прим. - состояние разочарования), старался выложиться на максимум, играть правильно, но что-то все было не так - это индивидуально.
Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой", - написал в своем телеграмме Виктор.
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