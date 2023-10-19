Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Вчера украинская команда Monte в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte покинули турнир , заняли 7-8 место и заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

Капитан Monte Виктор "sdy" Оруджев прокомментировал это поражение.