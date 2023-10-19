  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой

Counter-Strike
(1 голосов)

Sdy об игре команды на IEM Sydney 2023

Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой

HLTV

Новина українською

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Вчера украинская команда Monte в рамках финала нижней сетки группы B уступила для Complexity. Таким образом, Monte покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

Капитан Monte Виктор "sdy" Оруджев прокомментировал это поражение.

"На тильте (прим. - состояние разочарования), старался выложиться на максимум, играть правильно, но что-то все было не так - это индивидуально.

Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой", - написал в своем телеграмме Виктор.

По теме
yellow-arrow
Monte сыграют на ESL Challenger Atlanta 2023
yellow-arrow
Monte заняли 7-8 место на турнире IEM Sydney 2023
yellow-arrow
Миколенко - про Counter-Strike: Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко, Миша Мудрик
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: киберспорт Monte
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sdwhy

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде