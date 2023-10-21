Победители NaVi и Monte сыграют в гранд-финале IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Определились участники гранд-финала. За звание чемпиона в решающем поединке сыграют FaZe и Complexity.

В полуфинал Complexity переиграли G2 2:0 (13-8, 13-3), а FaZe обыграли у MOUZ 2:0 (13-4, 13-9).