Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победители NaVi и Monte сыграют в гранд-финале IEM Sydney 2023
Украинские команды были жертвами FaZe и Complexity
counter-strike.net
В период с 16-го по 22-е октября в Австралии проходит первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Определились участники гранд-финала. За звание чемпиона в решающем поединке сыграют FaZe и Complexity.
В полуфинал Complexity переиграли G2 2:0 (13-8, 13-3), а FaZe обыграли у MOUZ 2:0 (13-4, 13-9).
Примечательно, что на пути к главному поединку текущие финалисты выбили обе украинские команды: FaZe
Популярное сейчас
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Черноморец - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео
- Капитан Monte: Командно играли неплохо, но еще очень сыро все, надо работать над игрой
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО