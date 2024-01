16-летний украинец подписал контракт с академией MOUZ

Киберспортивная организация MOUZ официального подписала украинского игрока. Речь идет о Денисе "Burmylov" Бураге.

16-летний киберспортсмен будет выступать на позиции снайпера за молодежный состав - MOUZ NXT.

Предыдущей командой Дениса был коллектив украинской организации Lazer Cats.

The MOUZ NXT Class of 2024 is now complete.



We are thrilled to introduce our latest addition – ????????@Burmylov! The young AWPer is exactly the gem we had been searching for.#VAMOUZ pic.twitter.com/8g51kfuQKj