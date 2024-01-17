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16-летний украинец подписал контракт с академией MOUZ
Будет выступать за состав MOUZ NXT
Twitter @mousesports
Киберспортивная организация MOUZ официального подписала украинского игрока. Речь идет о Денисе "Burmylov" Бураге.
16-летний киберспортсмен будет выступать на позиции снайпера за молодежный состав - MOUZ NXT.
Предыдущей командой Дениса был коллектив украинской организации Lazer Cats.
"Набор MOUZ NXT 2024-го года завершен. Мы рады представить наше последнее подписание - "Burmylov"! Молодой снайпер - это именно та жемчужина, которую мы искали", - говорится в сообщении MOUZ в X (прим. - бывший Twitter).
The MOUZ NXT Class of 2024 is now complete.— MOUZ (@mousesports) January 17, 2024
We are thrilled to introduce our latest addition – ????????@Burmylov! The young AWPer is exactly the gem we had been searching for.#VAMOUZ pic.twitter.com/8g51kfuQKj
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