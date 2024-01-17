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16-летний украинец подписал контракт с академией MOUZ

Counter-Strike
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Будет выступать за состав MOUZ NXT

16-летний украинец подписал контракт с академией MOUZ

Twitter @mousesports

Новина українською

Киберспортивная организация MOUZ официального подписала украинского игрока. Речь идет о Денисе "Burmylov" Бураге.

16-летний киберспортсмен будет выступать на позиции снайпера за молодежный состав - MOUZ NXT.

Предыдущей командой Дениса был коллектив украинской организации Lazer Cats.

"Набор MOUZ NXT 2024-го года завершен. Мы рады представить наше последнее подписание - "Burmylov"! Молодой снайпер - это именно та жемчужина, которую мы искали", - говорится в сообщении MOUZ в X (прим. - бывший Twitter).

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