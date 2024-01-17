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ZywOo: Я не хочу останавливаться из-за того, что сейчас я на вершине мира
Француз стал лучшим игроком прошлого года
HLTV
Игрок Team Vitality Матье "ZywOo" Эрбо поделился планами на следующий сезон на профессиональной сцене в CS2.
"Я не хочу останавливаться сейчас и говорить себе: "Все в порядке, я больше не хочу работать и думать об игре только потому, что я на вершине мира".
Я уже думаю о том, что мне предстоит сделать в следующем 2024-м году", - рассказал французский киберспортсмен.
Напомним, ZywOo был признан
Также в предыдущем сезоне Матье получил 5 наград MVP. В частности, ZywOo стал лучшим на BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final, BLAST Premier World Final, а также стал вторым на IEM Rio.
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