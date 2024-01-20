Valve заработала почти 1 млрд долларов на кейсах в CS за прошлый год

Американская компания и разработчик игр Valve заработала 980 миллионов долларов на кейсах в Counter-Strike за прошлый календарный год. Об этом сообщает статистический портал CS2 Case Tracker.

В частности, игроки в CS за 2023-й год открыли более 400 млн кейсов и использовали 359 млн ключей. Самым популярным кейсом стал Dreams & Nightmares.

Подсчитано, что по сравнению с 2022-м годом, цены на кейсы в прошлом году выросли на 178%. Больше всего цена выросла на кейс Danger Zone - на целых 492%.