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Valve заработала почти 1 млрд долларов на кейсах в CS за прошлый год

Counter-Strike

Игроки открыли более 400 миллионов кейсов

Valve заработала почти 1 млрд долларов на кейсах в CS за прошлый год

counter-strike.net

Новина українською

Американская компания и разработчик игр Valve заработала 980 миллионов долларов на кейсах в Counter-Strike за прошлый календарный год. Об этом сообщает статистический портал CS2 Case Tracker.

В частности, игроки в CS за 2023-й год открыли более 400 млн кейсов и использовали 359 млн ключей. Самым популярным кейсом стал Dreams & Nightmares.

Подсчитано, что по сравнению с 2022-м годом, цены на кейсы в прошлом году выросли на 178%. Больше всего цена выросла на кейс Danger Zone - на целых 492%.

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Источник:
csgocasetracker.com
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