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Monte попали в группу A на IEM Katowice 2024, а NaVi - в группу B
Сыграют против коллективов, которые пройдут стадию Play-In
ESL
В период с 31-го января по 11-е февраля пройдет турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024.
Компания ESL представила сетку стадии Play-In и группового этапа.
Украинские команды Monte и Natus Vincere начнут выступления на турнире сразу с верхней сетки группового этапа. Monte попали в сетку A, а NaVi - в сетку B. Там наши команды сыграют против коллективов, которые пройдут стадию Play-In.
THE #IEM KATOWICE 2024 BRACKET IS HERE.— Intel® Extreme Masters (@IEM) January 20, 2024
24 teams. Only 1 can light up the Hall of Heroes ????
Our story begins January 31st 2024 ???? pic.twitter.com/O9T3MlBoek
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