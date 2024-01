Monte попали в группу A на IEM Katowice 2024, а NaVi - в группу B

В период с 31-го января по 11-е февраля пройдет турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024.

Компания ESL представила сетку стадии Play-In и группового этапа.

Украинские команды Monte и Natus Vincere начнут выступления на турнире сразу с верхней сетки группового этапа. Monte попали в сетку A, а NaVi - в сетку B. Там наши команды сыграют против коллективов, которые пройдут стадию Play-In.

