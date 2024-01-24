Monte не будет открывать женский состав в дисциплине CS2

Генеральный директор украинской киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк опроверг слухи о запуске женского состава в СS2.

По словам CEO Monte, если выпадет хорошая возможность, запуск женского состава станет возможным, но не сейчас.

Данная информация появилась в медиапространстве из-за заявления кастера студии Maincast Сергея "Sergiz" Атаманчука о том, что Monte планирует подписать женский состав по CS2. В связи с чем украинская киберспортсменка Александра "manka" Круспе покинула коллектив ENCE Athena.