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Monte не будет открывать женский состав в дисциплине CS2
Об этом заявил CEO украинской организации
Генеральный директор украинской киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк опроверг слухи о запуске женского состава в СS2.
По словам CEO Monte, если выпадет хорошая возможность, запуск женского состава станет возможным, но не сейчас.
Данная информация появилась в медиапространстве из-за заявления кастера студии Maincast Сергея "Sergiz" Атаманчука о том, что Monte планирует подписать женский состав по CS2. В связи с чем украинская киберспортсменка Александра "manka" Круспе покинула коллектив ENCE Athena.
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