NaVi сыграют в финале группы против G2

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене.

16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

Сегодня, 27-го января пройдет финал группы C. Украинская команда Natus Vincere сыграет против коллектива G2. Встреча пройдет в формате "Best of 3" и запланирована на 15:30.