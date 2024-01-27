  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi сыграют в финале группы против G2
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi сыграют в финале группы против G2

Counter-Strike

За выход из квартета C на BLAST Premier: Spring Groups 2024

NaVi сыграют в финале группы против G2

navi.gg

Новина українською

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене.

16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

Сегодня, 27-го января пройдет финал группы C. Украинская команда Natus Vincere сыграет против коллектива G2. Встреча пройдет в формате "Best of 3" и запланирована на 15:30.

Трансляцию поединка можно посмотреть на Twich-канале украинского транслятора - студии Maincast.

По теме
yellow-arrow
Результаты матчей за 26-е января в группах BLAST Premier: Spring Groups 2024
yellow-arrow
Стали известны все участники ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
Результаты второго тура групп B и D на BLAST Premier: Spring Groups 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости