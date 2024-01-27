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NaVi сыграют в финале группы против G2
За выход из квартета C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
navi.gg
В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене.
16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.
Сегодня, 27-го января пройдет финал группы C. Украинская команда Natus Vincere сыграет против коллектива G2. Встреча пройдет в формате "Best of 3" и запланирована на 15:30.
Трансляцию поединка можно посмотреть на Twich-канале украинского транслятора - студии
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