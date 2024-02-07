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Вслед за Monte. NaVi вылетели из IEM Katowice 2024
Дальше без наших
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В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Вчера, 6-го февраля команда украинского клуба Natus Vincere в финале нижней сетки квартета A уступила для Falcons. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать":
- 11:13 на Ancient,
- 4:13 на Mirage.
Таким образом, NaVi, вслед за другим украинским коллективом Monte,
Natus Vincere - Falcons - Ancient
Natus Vincere - Falcons - Mirage
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