Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
S1mple: Думаю, что вернусь на профессиональную сцену CS2 после мейджора
Речь идет о Copenhagen Major
PGL
Сегодня, 11-го февраля состоялся гранд-финал турнира в Польше по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Чемпионом стал коллектив
На закрытие турнира также был приглашен легендарный украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев. Бывший снайпер NaVi рассказал, когда возобновит профессиональную карьеру.
"Я надеюсь, это будет после мейджора (прим. - речь идет о Copenhagen Major). Смотрите, я - шестой игрок в списке Natus Vincere на этом турнире. Однако я надеюсь, что ничего не произойдет с этим составом, потому что они действительно тяжело тренировались после того, как я взял перерыв в игровой карьере.
Поэтому да, я просто хочу, что они прогрессировали. А после этого увидим, что произойдет после мэйджора", - рассказал Александр.
Напомним, в октябре прошлого года Костылев объявил о паузе в карьере и ушел в инактив "рожденных побеждать". В свою очередь на IEM Katowice 2024 Костылев был заявлен в качестве запасного игрока NaVi.
THE ???? IS RETURNING. @s1mpleO spoke to @BanKsEsports and confirmed his return to Counter-Strike 2 after the Copenhagen Major.— ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024
See you back on the server soon Sasha ❤️ pic.twitter.com/bQ9vclA0zD
Популярное сейчас
- Малиновский забивает гол в ворота своего бывшего клуба
- Украинская Правда: Новоназначенный командующий ТрО руководил Внутренними войсками при разгоне Майдана
- Чжилей сменил фаворита в противостоянии Усик-Фьюри
- Капитан Monte - о вылете с IEM Katowice 2024: Сильно не хватило от меня индивидуальной игры
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО