S1mple: Думаю, что вернусь на профессиональную сцену CS2 после мейджора

Сегодня, 11-го февраля состоялся гранд-финал турнира в Польше по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Чемпионом стал коллектив Team Spirit . В решающем поединке они уверенно обыграли FaZe Clan - 3:0.

На закрытие турнира также был приглашен легендарный украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев. Бывший снайпер NaVi рассказал, когда возобновит профессиональную карьеру.

"Я надеюсь, это будет после мейджора (прим. - речь идет о Copenhagen Major). Смотрите, я - шестой игрок в списке Natus Vincere на этом турнире. Однако я надеюсь, что ничего не произойдет с этим составом, потому что они действительно тяжело тренировались после того, как я взял перерыв в игровой карьере. Поэтому да, я просто хочу, что они прогрессировали. А после этого увидим, что произойдет после мэйджора", - рассказал Александр.

Напомним, в октябре прошлого года Костылев объявил о паузе в карьере и ушел в инактив "рожденных побеждать". В свою очередь на IEM Katowice 2024 Костылев был заявлен в качестве запасного игрока NaVi.