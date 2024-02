S1mple: Думаю, что вернусь на профессиональную сцену CS2 после мейджора

Сегодня, 11-го февраля состоялся гранд-финал турнира в Польше по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. Чемпионом стал коллектив Team Spirit . В решающем поединке они уверенно обыграли FaZe Clan - 3:0.

На закрытие турнира также был приглашен легендарный украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев. Бывший снайпер NaVi рассказал, когда возобновит профессиональную карьеру.

Напомним, в октябре прошлого года Костылев объявил о паузе в карьере и ушел в инактив "рожденных побеждать". В свою очередь на IEM Katowice 2024 Костылев был заявлен в качестве запасного игрока NaVi.

THE ???? IS RETURNING. @s1mpleO spoke to @BanKsEsports and confirmed his return to Counter-Strike 2 after the Copenhagen Major.



See you back on the server soon Sasha ❤️ pic.twitter.com/bQ9vclA0zD