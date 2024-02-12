Counter-Strike
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Monte та NaVi потрапили до ТОП-10 рейтингу HLTV
Однако обе украинские команды потеряли позиции в списке
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.
Команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) упала с 3-й позиции сразу на 6-ю. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) потерял одну строчку и упал на 10-е место.
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Новым лидером рейтинга стал коллектив FaZe Clan.
Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):
- 1 (2). FaZe - 975 балів,
- 2 (1). Vitality - 759,
- 3 (11). Spirit - 634,
- 4 (5). MOUZ - 506,
- 5 (6). G2 - 445,
- 6 (3). NaVi - 431,
- 7 (13). Falcons - 399,
- 8 (4). Virtus.pro - 352,
- 9 (8). Complexity - 267,
- 10 (9). Monte - 263,
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