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Monte та NaVi потрапили до ТОП-10 рейтингу HLTV

Counter-Strike
Обновлено

Однако обе украинские команды потеряли позиции в списке

Monte та NaVi потрапили до ТОП-10 рейтингу HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.

Команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) упала с 3-й позиции сразу на 6-ю. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) потерял одну строчку и упал на 10-е место.

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Новым лидером рейтинга стал коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):

  • 1 (2). FaZe - 975 балів,
  • 2 (1). Vitality - 759,
  • 3 (11). Spirit - 634,
  • 4 (5). MOUZ - 506,
  • 5 (6). G2 - 445,
  • 6 (3). NaVi - 431,
  • 7 (13). Falcons - 399,
  • 8 (4). Virtus.pro - 352,
  • 9 (8). Complexity - 267,
  • 10 (9). Monte - 263,
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