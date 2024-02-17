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Украинская команда NaVi - единственная организация, которая прошла на 20 мейджоров подряд
"Рожденные побеждать" обыграли российскую команду BetBoom
navi.gg
Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere завоевала путевку на мейджор по дисциплине CS2 - Major Copenhagen 2024.
Сегодня, 16-го февраля коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi)
- 13:4 на Overpass,
- 8:13 на Anubis,
- 13:7 на Nuke.
Благодаря этой победе, "рожденные побеждать" вышли на мейджор по Counter-Strike в 20-й раз подряд. Это абсолютный рекорд дисциплины.
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