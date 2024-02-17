  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Украинская команда NaVi - единственная организация, которая прошла на 20 мейджоров подряд
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская команда NaVi - единственная организация, которая прошла на 20 мейджоров подряд

Counter-Strike
Обновлено

"Рожденные побеждать" обыграли российскую команду BetBoom

Украинская команда NaVi - единственная организация, которая прошла на 20 мейджоров подряд

navi.gg

Новина українською

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere завоевала путевку на мейджор по дисциплине CS2 - Major Copenhagen 2024.

Сегодня, 16-го февраля коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) переиграл российскую команду BetBoom со счетом 2-1:

  • 13:4 на Overpass,
  • 8:13 на Anubis,
  • 13:7 на Nuke.

Благодаря этой победе, "рожденные побеждать" вышли на мейджор по Counter-Strike в 20-й раз подряд. Это абсолютный рекорд дисциплины.

По теме
yellow-arrow
NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
Снайпер NaVi раскритиковал ПК на RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости