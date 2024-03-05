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Monte выпали из ТОП-10 рейтинга HLTV

Counter-Strike

При этом NaVi сохранили свою позицию

Monte выпали из ТОП-10 рейтинга HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.

В свою очередь другая украинская команда Monte, впервые после того как вошла в десятку лучших, вылетела из списка. Это произошло после того как клуб покинули сразу два игрока: Виктор "somedieyoung" Оруджев и Александр "br0" Бро. Сейчас Monte занимают аж 17-е место в общем рейтинге от HLTV.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):

  • 1. FaZe - 984 баллов,
  • 2. Vitality - 768,
  • 3. Spirit - 699,
  • 4. MOUZ - 566,
  • 5. G2 - 495,
  • 6 (6). Natus Vincere - 486,
  • 7. Virtus.pro - 390,
  • 8. Falcons - 343,
  • 9. Cloud9 - 309,
  • 10. ENCE - 300,
  • ***
  • 17 (10). Monte - 151.
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Источник:
HLTV
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