Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte выпали из ТОП-10 рейтинга HLTV
При этом NaVi сохранили свою позицию
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.
В свою очередь другая украинская команда Monte, впервые после того как вошла в десятку лучших, вылетела из списка. Это произошло после того как клуб покинули сразу два игрока: Виктор "somedieyoung" Оруджев и Александр "br0" Бро. Сейчас Monte занимают аж 17-е место в общем рейтинге от HLTV.
Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.
Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):
- 1. FaZe - 984 баллов,
- 2. Vitality - 768,
- 3. Spirit - 699,
- 4. MOUZ - 566,
- 5. G2 - 495,
- 6 (6). Natus Vincere - 486,
- 7. Virtus.pro - 390,
- 8. Falcons - 343,
- 9. Cloud9 - 309,
- 10. ENCE - 300,
- ***
- 17 (10). Monte - 151.
Популярное сейчас
- Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
- Байер назвал сумму компенсации за уход Хаби Алонсо
- Полесье распрощалось с опытным игроком
- S1mple рассказал, почему пропустил благотворительный матч Зинченко для сбора на батальон Айдар
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО