Monte выпали из ТОП-10 рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.

В свою очередь другая украинская команда Monte, впервые после того как вошла в десятку лучших, вылетела из списка. Это произошло после того как клуб покинули сразу два игрока: Виктор "somedieyoung" Оруджев и Александр "br0" Бро. Сейчас Monte занимают аж 17-е место в общем рейтинге от HLTV.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):