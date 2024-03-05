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Monte потеряли 11 позиций в рейтинге Valve
Катастрофическое падение украинской команды после ухода двух игроков
counter-strike.net
Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, как и в предыдущей версии ТОПа, попала в десятку лучших списка. Алекси "Aleksib" Виролайнен и компания (NaVI) потеряли лишь одну позицию.
Читайте такжеMonte выпали из ТОП-10 рейтинга HLTV
В свою очередь другая украинская команда Montе выпала из ТОП-10, при этом потеряв аж 11 позиций!
Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):
- 1. FaZe - 1942 очок,
- 2. Spirit - 1933,
- 3. Vitality - 1822,
- 4. MOUZ - 1801,
- 5. Virtus.pro - 1779,
- 6 (5). NaVi - 1744,
- 7. G2 - 1704,
- 8. Falcons - 1528,
- 9. Cloud9 - 1520,
- 10. Eternal Life - 1508,
- ***
- 19 (8). Monte - 1364.
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Источник:csleaderboards.net
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