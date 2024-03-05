Monte потеряли 11 позиций в рейтинге Valve

Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere, как и в предыдущей версии ТОПа, попала в десятку лучших списка. Алекси "Aleksib" Виролайнен и компания (NaVI) потеряли лишь одну позицию.

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В свою очередь другая украинская команда Montе выпала из ТОП-10, при этом потеряв аж 11 позиций!

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):