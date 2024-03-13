Игрок Monte получил годовой бан на Twitch

Украинский киберспортсмен коллектива Monte был забанен на платформе Twitch.

В частности, стриминговая организация выдала Сергею "DemQQ" Демченко бан на 1 год. Причиной такого решения стал Hate Speech, то есть "речь вражды", или "речь, которая разжигает вражду".

"Друзья, действительно получил бан, подал апелляцию, надеюсь, все будет хорошо.

Upd: (прим. - то есть обновление сообщения) Сказали, что не разбанят. Увидимся через год, банда", - так данное событие прокомментировал Демченко.

Недавно ряды Monte покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.