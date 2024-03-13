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Игрок Monte получил годовой бан на Twitch
Причина достаточно тривиальна
Фото з відкритих джерел
Украинский киберспортсмен коллектива Monte был забанен на платформе Twitch.
В частности, стриминговая организация выдала Сергею "DemQQ" Демченко бан на 1 год. Причиной такого решения стал Hate Speech, то есть "речь вражды", или "речь, которая разжигает вражду".
"Друзья, действительно получил бан, подал апелляцию, надеюсь, все будет хорошо.
Upd: (прим. - то есть обновление сообщения) Сказали, что не разбанят. Увидимся через год, банда", - так данное событие прокомментировал Демченко.
Недавно ряды Monte покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.
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