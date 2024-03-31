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NaVi вышли в финал первого мейджора в истории CS2

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От титула "рожденных побеждать" отдаляет победа над G2

NaVi вышли в финал первого мейджора в истории CS2

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходит первый мейджор в истории дисциплины CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

В ночь на 31-е марта украинская команда Natus Vincere в рамках полуфинала турнира провела поединок против G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой "рожденных побеждать" со счетом 2-1:

  • Anubis 16:13,
  • Nuke 7:13,
  • Ancient 13:11.
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Таким образом, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) прошла в финал мейджора, где сыграет против FaZe Clan.

Примечательно, что вчера как раз был день рождения у Виролайнена.

PGL Major Copenhagen

NaVi - G2 - Anubis

NaVi - G2 - Nuke

NaVi - G2 - Ancient (запись этой мапы будет позже)

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