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NaVi вышли в финал первого мейджора в истории CS2
От титула "рожденных побеждать" отдаляет победа над G2
telegram @natus_vincere_official
В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходит первый мейджор в истории дисциплины CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.
В ночь на 31-е марта украинская команда Natus Vincere в рамках полуфинала турнира провела поединок против G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой "рожденных побеждать" со счетом 2-1:
- Anubis 16:13,
- Nuke 7:13,
- Ancient 13:11.
Таким образом, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) прошла в финал мейджора, где сыграет против FaZe Clan.
Примечательно, что вчера как раз был день рождения у Виролайнена.
PGL Major Copenhagen
NaVi - G2 - Anubis
NaVi - G2 - Nuke
NaVi - G2 - Ancient (запись этой мапы будет позже)
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