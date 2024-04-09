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Thorin: Если вы считаете, что победа NaVi на мейджоре не была случайностью, то у вас проблема с логикой
Хм, а кто же выбил три команды из ТОП-10 мира?
Фото з відкритих джерел
Известный киберспортивный журналист и аналитик Дункан "Thorin" Шилдс поделился мыслями на счет победы команды украинского клуба Natus Vincere на первом мэйджоре в истории CS2.
"Если вы думаете, что NaVi не входили в ТОП-5 команд ни до, ни после мейджора, и признаете, что они были аутсайдером по крайней мере в двух играх плей-офф.
И после этого считаете, что их победа не была случайностью, то у вас просто иррациональная эмоциональная проблема с логикой", - написал Шилдс в своем профиле на платформе Twitter.
Напомним, NaVi в гранд-финале PGL Major Copenhagen
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