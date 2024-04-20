Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte заняли последнее место на турнире в Рио-де-Жанейро
Проиграли оба матча
MONTE GANG
В период с 18-го по 20-е апреля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.
В ночь на 20-е апреля украинская команда Monte провела свой второй матч на ивенте.
К сожалению, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка
Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Monte заняла последнее место на турнире в столице Бразилии.
Популярное сейчас
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Президент Вереса: У украинского болельщика советская психология, нам нужно на шару
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- NaVi сохранили вторую позицию в мировом рейтинге HLTV
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО