Monte заняли последнее место на турнире в Рио-де-Жанейро

В период с 18-го по 20-е апреля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.

В ночь на 20-е апреля украинская команда Monte провела свой второй матч на ивенте.

К сожалению, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка снова потерпел поражение . На этот раз Monte уступили для OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась в пользу OG - с общим счетом 2:1.

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Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Monte заняла последнее место на турнире в столице Бразилии.