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Cyber Legacy вышли в финал нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League

Dota 2
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Cyber Legacy победили Ninjas in Pyjamas 2:0

Cyber Legacy вышли в финал нижней сетки дивизиона Divine на OMEGA League
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С 10 августа по 5 сентября проходит европейский онлайн-турнир по Dota 2 - дивизион Divine на OMEGA League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В 4-м раунде матчей на вылет нижней сетки Cyber Legacy победили Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Семена "CeMaTheSlayeR" Кривули со счетом 2:0.

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Благодаря этой победе, Cyber Legacy прошли в решающий матч нижней сетки, где сыграют с FlyToMoon за путевку в гранд-финал соревнования. Что касается NiP, то команда Адриана "Era" Крезиу покинула турнир, заняла 4-е место и получила в качестве призовых 5 000 долларов.

Запись поединка между Cyber Legacy и Ninjas in Pyjamas

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