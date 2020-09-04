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Nigma выбили Team Liquid в дивизионе Immortal на OMEGA League

Dota 2
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"Жидкие" заняли 5-6 место на турнире

Nigma выбили Team Liquid в дивизионе Immortal на OMEGA League
Новина українською

В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

Во втором раунде плей-офф нижней сетки Nigma победили Team Liquid 2:0 (матч проходил в формате "Best of 3"). Благодаря этой победе, команда Амера "Miracle-" аль-Баркави прошла в полуфинал сетки "лузеров", где в следующем этапе сыграет против победителя пары Evil Geniuses и Alliance..

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В свою очередь Team Liquid покинули турнир, заняли 5-6 место и заработали 20 000 долларов.

Запись поединка между Nigma и Team Liquid

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