Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 17 февраля

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 17 февраля:

12:00 PuckChamp - Winstrike - Snow Sweet Snow #2 | Групповой этап

- 14:00 T1 - Vice Esports - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — ЮВА 1-й дивизион | Первый дивизион

- 15:00 IVY - B8 - Snow Sweet Snow #2 | Групповой этап

- 17:00 Hippomaniacs - Hellbear Smashers - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Европа 2-й дивизион | Второй дивизион

- 18:00 NoUndying - Spider Pigzs - Snow Sweet Snow #2 | Групповой этап

- 20:00 ViKin.gg - Alliance - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Европа 1-й дивизион | Первый дивизион

- 21:00 Creepwave - Hellbear Smashers - Snow Sweet Snow #2 | Групповой этап

- 23:00 Unknown - NoPing - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Южная Америка 1-й дивизион | Первый дивизион

- 23:00 Spider Pigzs - No BH - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Европа 2-й дивизион | Второй дивизион

Трансляция Dota Pro Circuit 2021 доступна по ссылке.

Трансляция Snow Sweet Snow доступна по ссылке.

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