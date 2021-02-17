Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 17 февраля
Поединки в рамках Dota Pro Circuit и Snow Sweet Snow
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 17 февраля:
- - Winstrike -
- - Vice Esports -
- - B8 -
- - Hellbear Smashers -
- - Spider Pigzs -
- - Alliance -
- - Hellbear Smashers -
- - NoPing -
- - No BH -
Трансляция доступна по ссылке.
Трансляция доступна по ссылке.
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