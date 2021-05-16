Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 16 мая
Поединок дня в 16:00 - NaVi сыграют против Unique
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 16 мая:
- - Elephant -
- - Fantastic Five -
- - NaVi -
- - Winstrike -
- - 4 Zoomers -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один из ведущих полузащитников Колоса покинул команду
- Клермон впервые в истории вышел в элитный дивизион чемпионата Франции
- АПЛ. Вест Хэм выпадает из борьбы за Лигу чемпионов
- Вида голом помог Бешикташу стать чемпионом Турции
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...