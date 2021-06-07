Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 7 июня

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 7 июня:

13:00 PSG.LGD - VG - WePlay AniMajor 2021 | Групповой этап

- 15:00 Spirit - TNC - WePlay AniMajor 2021 | Групповой этап

- 17:00 Nigma - beastcoast - WePlay AniMajor 2021 | Групповой этап

- 19:00 EG - Liquid - WePlay AniMajor 2021 | Групповой этап

Трансляция WePlay AniMajor 2021 доступна по ссылке.

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