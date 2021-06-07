Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 7 июня
Поединки в рамках киевского мейджора
WePlay
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 7 июня:
- - VG -
- - TNC -
- - beastcoast -
- - Liquid -
Трансляция доступна по ссылке.
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