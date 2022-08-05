Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi стартовали на мейджоре с поражения
От Entity
navi.gg
Вчера стартовал один из главных турниров в 2022 году по Dota 2 - PGL Arlington Major.
Мейджор с 4-го по 14-е августа в Арлингтоне, США. Призовой фонд составляет 500 000 долларов, а также 4 570 очков в системе Dota Pro Circuit.
4-го августа, в первом своем матче в группе B команда украинской киберспортивной организации проиграла Entity.
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В следующем туре "рожденные побеждать" сыграют против beastcoast.
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