NaVi стартовали на мейджоре с поражения

Вчера стартовал один из главных турниров в 2022 году по Dota 2 - PGL Arlington Major.

Мейджор с 4-го по 14-е августа в Арлингтоне, США. Призовой фонд составляет 500 000 долларов, а также 4 570 очков в системе Dota Pro Circuit.

4-го августа, в первом своем матче в группе B команда украинской киберспортивной организации проиграла Entity.

В следующем туре "рожденные побеждать" сыграют против beastcoast.