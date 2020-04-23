  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. Вулверхэмптон разгромил Лестер 8:2 в рамках ePremier League Invitational
В тренде
FIFA
FIFA

FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон разгромил Лестер 8:2 в рамках ePremier League Invitational

FIFA
(1 голосов)

"Волки" оказались значительно сильнее "лис"

Вулверхэмптон разгромил Лестер 8:2 в рамках ePremier League Invitational
Новина українською

Сейчас проходит 3-й игровой день турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В первом сегодняшнем матче "Вулверхэмптон" разгромил "Лестер Сити" 8:2. За "волков" играл форвард Диогу Жота, "лис" в свою очередь представлял полузащитник Вилфред Ндиди.

Таким образом "Вулвз" прошли в 1/4 турнира и там сыграют против "Шеффилда".

Вашему вниманию запись матча "Вулверхэмптон" - "Лестер Сити"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон АПЛ Диогу Жота Лестер Сити Вилфред Ндиди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...