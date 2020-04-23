FIFA
FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон разгромил Лестер 8:2 в рамках ePremier League Invitational
"Волки" оказались значительно сильнее "лис"
Сейчас проходит 3-й игровой день турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.
В первом сегодняшнем матче "Вулверхэмптон" разгромил "Лестер Сити" 8:2. За "волков" играл форвард Диогу Жота, "лис" в свою очередь представлял полузащитник Вилфред Ндиди.
Таким образом "Вулвз" прошли в 1/4 турнира и там сыграют против "Шеффилда".
Вашему вниманию запись матча "Вулверхэмптон" - "Лестер Сити"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...