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Лестер сыграет с Астон Виллой в полуфинале турнира АПЛ по FIFA 20
"Лисы" обыграли "святых", а "Астон Вилла" разгромила "Бернли"
Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Сегодня состоялись матчи 1/4 соревнования. В первом полуфинале "Лестер" сыграет с "Астон Виллой".
- "Лестер" в четвертьфинале перестрелял "Саутгемптон" 4:3.
- В свою очередь "Астон Вилла" в 1/4 турнира просто уничтожила "Бернли" 8:1.
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