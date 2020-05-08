  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. Лестер сыграет с Астон Виллой в полуфинале турнира АПЛ по FIFA 20
В тренде
FIFA
FIFA

FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер сыграет с Астон Виллой в полуфинале турнира АПЛ по FIFA 20

FIFA
(1 голосов)

"Лисы" обыграли "святых", а "Астон Вилла" разгромила "Бернли"

Лестер сыграет с Астон Виллой в полуфинале турнира АПЛ по FIFA 20
Новина українською

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Сегодня состоялись матчи 1/4 соревнования. В первом полуфинале "Лестер" сыграет с "Астон Виллой".

  • "Лестер" в четвертьфинале перестрелял "Саутгемптон" 4:3.

  • В свою очередь "Астон Вилла" в 1/4 турнира просто уничтожила "Бернли" 8:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Бернли Саутгемптон (Англия) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...